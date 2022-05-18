Річка Сіверський Донець стала перешкодою для російських окупантів, які планують захопити Луганську область. Їм ніяк не вдається перебратися на інший берег, щоб облаштувати там плацдарм для наступу. Це їм треба для того, щоб продовжити оточення Сєвєродонецька зі сторони Лисичанська.

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Сама річка є доволі звивиста, має чимало схилів та лісистих берегів. Тож найти хороше місце для переправи не так і просто. Одне з таких місць – поблизу селища Білогорівка. Плацдарм у випадку захоплення цього селища дасть змогу "перерізати" й трасу Лисичанськ – Бахмут, що значно ускладнить роботу для українських військових.

Але просунутися вперед на цьому напрямку окупантам не вдається. Натомість вони зазнають чималих втрат. На початку травня окупанти декілька разів пробували встановити понтонну переправу через Сіверський Донець в районі Білогорівки. Але кожного разу зазнавали феєричної поразки.

При спробі переправи через річку Сіверський Донець 11 травня російська армія втратила 485 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади із направлених туди 550 осіб.

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Також було знищено або пошкоджено як мінімум 73 одиниці військової техніки ворога. Серед них танки, катери, броньована техніка тощо. Фактично росіяни втратили техніку однієї батальйонної тактичної групи.

За даними очільника Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдая, берег Сіверського Дінця у місці невдалої спроби переправи росіян вкритий не лише розбитою технікою, але й чималою кількістю тіл окупантів. Адже чимало з них отримали поранення. Але їхнє керівництво вирішило не перейматися їх евакуацією, залишивши там помирати.

Чималі втрати під час попередніх спроб призвів до того, що російському військовому керівництву стає все важче найти тих, хто погодиться відправитися на переправу.

"Батальйон, який намагалися відправити на переправу в черговий раз, він в повному складі відмовився. 500 людей не пішли на переправу. Вони просто бачили, що там відбувається", – розповів Сергій Гайдай.

Дивіться відео про втрати російських окупантів під час спроби переправи через Сіверський Донець