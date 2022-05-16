За даними Інституту вивчення війни під час цієї провальної для Росії операції, було вбито чи поранено 485 російських солдатів і знищено понад 80 одиниць техніки.

Увага Окупанти зосередяться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, – ISW

Деталі спецоперації

11 травня російське командування направило близько 550 військовослужбовців 74-ї мотострілецької бригади 41-ї загальновійськової армії для форсування річки Донець біля Білогорівки, що на сході Луганщини, для оточення українських військ поблизу Рубіжного.

Однак, українські захисники ефективно спрацювали: супутникові знімки показують, що артилерія зруйнувала кілька російських понтонних мостів і спустошила щільне зосередження російських військ і техніки навколо річки.

У Росії з'являється відчуття краху

Новини про втрати на переправі в Білогорівці почали обговорювати навіть російські блогери, схоже, цього разу пропаганда та приховування втрат не допомогли, бо росіяни не стрималися в критиці – звинувачують некомпетентне керівництво.

Останньою краплею, яка переповнила моє терпіння, стали події навколо Білогорівки, де через дурість — наголошую, через дурість російського командування — спалили щонайменше одну батальйонну тактичну групу, можливо, дві,

– обурюється один із російських військових експертів.

Невже росіяни почали бачити справжні "успіхи" на цій війні. А нащо вони сподівались?

Тож, російський блогер продовжив обурюватись і сказав, що насправді російській армії не вистачає функціональних безпілотних дронів, обладнання нічного бачення та іншого комплекту.

І це правда, британська розвідка теж про це опублікувала звіт. І загалом у Британії уже повідомили, що Росія втратила третину свого війська, за допомогою якого хотіла захопити Україну.

Якщо оцінки втрат Росії на Сіверському Донці підтвердять, це стане однією з наймасштабніших смертельних битв за всю війну.

Втрати росіян у війні

Російські військові продовжують зазнавати колосальних втрат. За останніми даними, ЗСУ ліквідували 27 400 бійців. Швидкими темпами росіяни також втрачають свою техніку – знищено уже 1220 танків, 2958 броньованих машин та 42 одиниці спеціальної техніки.

Українські захисники знищили більшість особового складу 810 бригади Чорноморського флоту. Втрати ворога такі великі, що загарбники забирають солдатів з інших підрозділів.

За даними Генштабу ЗСУ, втрати Росії сягнули таких масштабів, що вони не встигають поповнювати особовий склад своїх військ, а тому деякі з підрозділів окупантів укомплектовані лише на 20%.

На Ізюмському напрямку перейшли у контрнаступ: дивіться відео