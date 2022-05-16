По данным Института изучения войны во время этой провальной для России операции, были убиты или ранены 485 российских солдат и уничтожены более 80 единиц техники.

Внимание Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW

Детали спецоперации

11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.

Однако украинские защитники эффективно сработали: спутниковые снимки показывают, что артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и разорила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.

В России возникает чувство краха

Новости о потерях на переправе в Белогоровке начали обсуждать даже российские блогеры, похоже, на этот раз пропаганда и утаивание потерь не помогли, потому что россияне не сдержались в критике – обвиняют некомпетентное руководство.

Последней каплей, которая переполнила мое терпение, стали события вокруг Белогоровки, где по глупости — подчеркиваю, по глупости российского командования — сожгли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, возможно, две,
– возмущается один из российских военных экспертов.

Неужели россияне стали видеть настоящие "успехи" на этой войне. А на что они надеялись?

Поэтому российский блогер продолжил возмущаться и сказал, что на самом деле российской армии не хватает функциональных беспилотных дронов, оборудования ночного видения и другого комплекта.

И это правда, британская разведка тоже об этом опубликовала отчет. И вообще в Британии уже сообщили, что Россия потеряла треть своего войска, с помощью которого хотела захватить Украину.

Если оценки потерь России на Северском Донце подтвердят, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну.

Потери россиян в войне

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