По данным Института изучения войны во время этой провальной для России операции, были убиты или ранены 485 российских солдат и уничтожены более 80 единиц техники.
Внимание Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW
Детали спецоперации
11 мая российское командование направило около 550 военнослужащих 74-й мотострелковой бригады 41-й общевойсковой армии для форсирования реки Донец возле Белогоровки на востоке Луганщины для окружения украинских войск вблизи Рубежного.
Однако украинские защитники эффективно сработали: спутниковые снимки показывают, что артиллерия разрушила несколько российских понтонных мостов и разорила плотное сосредоточение российских войск и техники вокруг реки.
В России возникает чувство краха
Новости о потерях на переправе в Белогоровке начали обсуждать даже российские блогеры, похоже, на этот раз пропаганда и утаивание потерь не помогли, потому что россияне не сдержались в критике – обвиняют некомпетентное руководство.
Последней каплей, которая переполнила мое терпение, стали события вокруг Белогоровки, где по глупости — подчеркиваю, по глупости российского командования — сожгли по меньшей мере одну батальонную тактическую группу, возможно, две,
– возмущается один из российских военных экспертов.
Неужели россияне стали видеть настоящие "успехи" на этой войне. А на что они надеялись?
Поэтому российский блогер продолжил возмущаться и сказал, что на самом деле российской армии не хватает функциональных беспилотных дронов, оборудования ночного видения и другого комплекта.
И это правда, британская разведка тоже об этом опубликовала отчет. И вообще в Британии уже сообщили, что Россия потеряла треть своего войска, с помощью которого хотела захватить Украину.
Если оценки потерь России на Северском Донце подтвердят, это станет одним из самых масштабных смертельных сражений за всю войну.
Потери россиян в войне
- Российские военные продолжают нести колоссальные потери. По последним данным, ВСУ ликвидировали 27 400 бойцов. Быстрыми темпами россияне также теряют свою технику – уже уничтожено 1 220 танков, 2 958 бронированных машин и 42 единицы специальной техники.
- Украинские защитники уничтожили большинство личного состава 810 бригады Черноморского флота. Потери врага так велики, что захватчики забирают солдат из других подразделений.
- По данным Генштаба ВСУ, потери России достигли таких масштабов, что они не успевают пополнять личный состав своих войск, а потому некоторые из подразделений оккупантов укомплектованы лишь на 20%.
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