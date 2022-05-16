Об этом сообщили в Институте по изучению войны 16 мая. Исследователи американского аналитического центра говорят, что их анализ похож на мнение Сергея Гайдая.

Обратите внимание Взрывы в Николаеве и прогноз краха России: основное за 82 день войны

Российские войска, вероятно, отказались от цели завершить широкомасштабное оцепление украинских подразделений от Донецка до Изюма в пользу завершения захвата Луганской области,

– пишет ISW.

Ранее глава Луганской ОГА Сергей Гайдай отметил, что россияне понимают, что не смогут захватить Донецкую область. Поэтому они пытаются выйти на административные границы Луганской области.

В Институте по изучению войны говорят, что российское командование, вероятно, предоставит приоритет битве за Северодонецк в будущем. Ведь оккупанты продолжают координировать усилия по захвату Северодонецка с севера и юга, что приведет к меньшему окружению украинских войск, чем ожидалось сначала.

Неудачные попытки России пересечь реку Северский Донец возле Кременной могут сместить российские операции по окружению дальше на восток, ближе к Северодонецку через Рубежное. Ожидаемое окружение, если и произойдет, то будет менее масштабным.

Российские войска также меньше продвигаются в Славянск из Изюма. Это, возможно, происходит из-за медленных темпов наступательной операции там.

По данным ISW, у российских войск могли закончиться боеспособные резервисты. Это заставляет российское военное командование объединять солдат из частных военных компаний в якобы регулярные армейские подразделения и морскую пехоту.

Ситуация на Донбассе по состоянию на 16 мая: Генштаб

Российские оккупанты продолжают наступать в Восточной операционной зоне. Основные усилия враг сосредоточил на Донецком направлении.

Российская авиация обстреливала объекты гражданской и военной инфраструктуры в Восточной операционной зоне.

На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях враг продолжает вести наступление, боевые действия продолжаются. В Авдеевском направлении враг отошел на ранее занятые позиции.

На Северодонецком и Новопавловском направлениях активных боевых действий противник не вел, пытался обстреливать позиции подразделений ВСУ.

На Донецком и Луганском направлениях за сутки 15 мая ВСУ отбили 17 атак врага. Украинские защитники уничтожили: 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и 1 автомобиль противника. Потери личного состава российских оккупантов уточняются.