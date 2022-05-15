Количество ликвидированных оккупантов не является окончательным. Ведь в местах активных боевых действий подсчет усложнен.

К теме Противник пытается наступать, но успеха не имеет: карта боевых действий на 15 мая

Потери врага по состоянию на 15 мая

  • личного состава – 27 400 (+200) человек;
  • танков – 1220 (+2) единиц;
  • боевых бронированных машин – 2958 (+24) единиц;
  • артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;
  • РСЗО – 195 единиц;
  • средства ПВО – 89 (+1) единиц;
  • самолетов – 200 единиц;
  • вертолетов – 164 (+1) единиц;
  • автомобильной техники и цистерны с топливом – 2087 (+28) единиц;
  • кораблей/катеров – 13 единиц;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5) единиц;
  • специальной техники – 42 единицы;
  • крылатых ракет – 95 единиц.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Какая ситуация на фронте

На утро 15 мая противник не оставляет попыток наступления в Восточной операционной зоне. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на:

  • Лиманском,
  • Северодонецком,
  • Авдеевском,
  • Кураховском направлениях.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. В Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

На Изюмском направлении перешли в контрнаступление: смотрите видео