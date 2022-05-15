Количество ликвидированных оккупантов не является окончательным. Ведь в местах активных боевых действий подсчет усложнен.

К теме Противник пытается наступать, но успеха не имеет: карта боевых действий на 15 мая

Потери врага по состоянию на 15 мая

личного состава – 27 400 (+200) человек;

танков – 1220 (+2) единиц;

боевых бронированных машин – 2958 (+24) единиц;

артиллерийских систем – 555 (+4) единиц;

РСЗО – 195 единиц;

средства ПВО – 89 (+1) единиц;

самолетов – 200 единиц;

вертолетов – 164 (+1) единиц;

автомобильной техники и цистерны с топливом – 2087 (+28) единиц;

кораблей/катеров – 13 единиц;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 416 (+5) единиц;

специальной техники – 42 единицы;

крылатых ракет – 95 единиц.

Наибольшие потери противника (за прошлые сутки) наблюдались на Авдеевском и Кураховском направлениях.

Какая ситуация на фронте

На утро 15 мая противник не оставляет попыток наступления в Восточной операционной зоне. Противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на:

Лиманском,

Северодонецком,

Авдеевском,

Кураховском направлениях.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областей.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. В Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

Актуально! 15 мая российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, враждебные подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

На Изюмском направлении перешли в контрнаступление: смотрите видео