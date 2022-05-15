Как сообщает Генеральный штаб ВСУ, противник не оставляет попыток наступления в Восточной операционной зоне.

Важно В Генштабе ожидают провокации в приграничных с Беларусью районах

Какая ситуация на разных направлениях

На Волынском и Полесском направлениях противник активных действий не предпринимал. В то же время, угроза нанесения ракетно-бомбовых ударов по объектам на территории нашего государства с территории Беларуси сохраняется. Также наши ВСУ готовы к провокациям со стороны белорусских военных.

На Северском направлении противник продолжает усиленную охрану участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях, производит обстрелы и наносит авиационные удары по территории Черниговской и Сумской областям.

Обратите внимание! Ночь в Сумской области прошла не спокойно. Поздним вечером 14 мая оккупанты нанесли ракетный удар по окрестностям села Шпилевка. А примерно в 02:00, 15 мая, вражеская ракета повлекла за собой значительные разрушения инфраструктуры Шосткинского района.

На Слобожанском направлении враг принимает меры по перегруппировке своих подразделений, пополняет запасы боеприпасов и горюче-смазочных материалов для восстановления наступательных возможностей. На Харьковском направлении подразделения противника активных боевых действий не вели.

На Славянском направлении враг совершал обстрелы подразделений Сил обороны Украины. Пытался прорвать оборону наших войск, успеха не имел. Проводит доукомплектование и восполнение потерь, продолжает перегруппировку войск для возобновления наступления в направлении Барвенково и Славянска.

Также противник пытается развить успех на Бахмутском направлении. Несмотря на потери, продолжает вести наступление на:

Лиманском,

Северодонецком,

Авдеевском,

Кураховском направлениях.

В городе Мариуполь продолжается блокировка наших подразделений в районе завода "Азовсталь". Захватчики не прекращают наносить авиационные удары и производить артиллерийские обстрелы.

Актуально! 15 мая российские оккупанты впервые применили против защитников Мариуполя зажигательные или фосфорные бомбы.

На Южнобугском направлении противник активных боевых действий не проводил. Продолжает удерживать занятые позиции. Основные усилия сосредотачиваются на ведении воздушной разведки и обстрелах позиций Сил обороны.



Боевые действия в Украине на утро 15 мая / Карта Liveuamap

В Генштабе ВСУ подчеркнули, что морально-психологическое состояние в подразделениях противника остается на низком уровне, вражеские подразделения продолжают нести потери в живой силе и технике.

Достижения Вооруженных сил Украины

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил сбили 8 воздушных целей:

7 беспилотников типа "Орлан-10",

1 самолет.

Нашим бойцам удалось уничтожить взводный опорный пункт, командно наблюдательный пункт роты, 10 бронированных машин и личный состав противника.

Обратите внимание! На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки ВСУ отразили 12 атак врага, уничтожили 8 танков, 5 артиллерийских систем, 9 единиц боевой бронированной техники и 5 автомобилей противника. Есть у российских оккупантов потери и по другим направлениям.