О ситуации на фронте на утро 16 мая рассказали в украинском Генштабе. Там отметили: российская авиация продолжает наносить удары на Востоке и по объектам в других регионах Украины.

Стоит прочесть Политический конец Путина: эксперты рассказали, чем обернется наступление России на Молдову

Какая ситуация на фронте: главные направления

Слобожанское направление

Враг пытается сдержать украинских защитников к северу от Харькова и предотвратить выход к государственной границе. Также россияне готовят наступательные действия – это касается подразделений вблизи Изюма.

На Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Россияне доукомплектовывают свои силы и восполняют потери.
Из артиллерии вражеские войска обстреляли гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Долгенькое, Русские Тишки, Терновая и Петровка. Также противник осуществлял воздушную разведку.

Северское направление

Противник ужесточил контроль за границей в Брянской и Курской областях, также россияне проводят демонстрационные действия, чтобы удержать наших защитников в этих направлениях. Сохраняется в этом регионе и вероятность обстрелов и ракетно-бомбовых ударов с территории России.

Донецкое направление

Оккупанты обстреливали всю линию столкновения по всему возможному вооружению, включая авиацию. Враг хочет истощить украинских воинов и разрушить их фортификационные постройки.

  • На Лиманском, Бахмутском и Кураховском направлениях: продолжается наступление врага, боевые действия.
  • На Авдеевском направлении: у врага – потери, он отошел на прежние позиции.
  • На Северодонецком и Новопавловском направлениях: не было активных боевых действий, противник обстреливал наши позиции.
  • В Мариуполе враг продолжает обстреливать "Азовсталь" из авиации и артиллерии.

Актуально Оккупанты сосредоточатся на битве за Северодонецк, а не захвате всей Донецкой области, – ISW

Южнобужское направление

Активные боевые действия российские войска не проводили, однако обстреливали украинские позиции из ствольной артиллерии и минометов.

Волынское и Полесское направления

Здесь не было активных действий. До семи батальонов белорусских войск продолжают прикрывать границу. Проверка боевой готовности вооруженных сил Беларуси должна продлиться до 21 мая.

карта боевых действий 16 мая
Боевые действия в Украине по состоянию на утро 16 мая / Карта Liveuamap

Успехи ВСУ в сутки: коротко в цифрах

  • Подразделения ПВО Сухопутных войск и Воздушных сил сбили 11 вражеских целей.
  • Речь идет о 7 беспилотниках, 2 крылатых ракетах и 2 вертолетах – Ка-52 и Ми-28.
  • В Донецкой и Луганской областях украинские воины за сутки отбили 17 вражеских атак.
  • Защитники уничтожили 3 танка, 1 артиллерийскую систему, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника.

Смотрите в видео: ВСУ накрыли вражеские позиции минометчиков