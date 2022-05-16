Про ситуацію на фронті станом на ранок 16 травня розповіли в українському Генштабі. Там зазначили: російська авіація продовжує завдавати удари на Сході та по об'єктах в інших регіонах України.
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Яка ситуація на фронті: головні напрямки
Слобожанський напрямок
Ворог намагається стримати українських захисників на півночі від Харкова і запобігти виходу до державного кордону. Також росіяни готують наступальні дії – це стосується підрозділів поблизу Ізюма.
Сіверський напрям
Противник посилив контроль за кордоном в Брянській та Курській областях, також росіяни проводять демонстраційні дії, аби утримати наших оборонців на цих напрямках. Зберігається в цьому регіоні і ймовірність обстрілів та ракетно-бомбових ударів з території Росії.
Донецький напрям
Окупанти обстрілювали всю лінію зіткнення з усього можливого озброєння, включно з авіацією. Ворог хоче виснажити українських воїнів та зруйнувати їхні фортифікаційні споруди.
- На Лиманському, Бахмутському та Курахівському напрямках: триває наступ ворога, бойові дії.
- На Авдіївському напрямку: у ворога – втрати, він відійшов на попередні позиції.
- На Сєвєродонецькому та Новопавлівському напрямках: не було активних бойових дій, противник обстрілював наші позиції.
- У Маріуполі ворог продовжує обстрілювати "Азовсталь" з авіації та артилерії.
Актуально Окупанти зосередяться на битві за Сєверодонецьк, а не захопленні всієї Донецької області, – ISW
Південнобузький напрям
Активних бойових дій російські війська не проводили, проте обстрілювали українські позиції зі ствольної артилерії та мінометів.
Волинський та Поліський напрями
Тут не було активних дій. До семи батальйонів білоруських військ продовжують прикривати кордон. Перевірка бойової готовності збройних сил Білорусі має тривати до 21 травня.
Успіхи ЗСУ за добу: коротко в цифрах
- Підрозділи ППО Сухопутних військ та Повітряних сил збили 11 ворожих цілей.
- Мовиться про 7 безпілотників, 2 крилаті ракети та 2 вертольоти – Ка-52 та Мі-28.
- На Донеччині та Луганщині українські воїни за добу відбили 17 ворожих атак.
- Захисники знищили 3 танки, 1 артилерійську систему, 6 одиниць бойової броньованої техніки та автомобіль противника.
Дивіться у відео: ЗСУ накрили ворожі позиції мінометників