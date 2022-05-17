Генеральний штаб Збройних Сил України поінформував про ситуацію в районах бойових дій. Основні сили російські окупанти кинули на Донецький напрямок.

До теми Біля Зміїного, де знищили ворожий катер, росіяни ведуть підйомно-рятувальні роботи, – Генштаб

Обстріл Півночі і стримування ЗСУ на Харківщині

На Сіверському напрямку ворог знову обстріляв прикордоння Сумщини. Поблизу населеного пункту Білокопитове росіяни з мінометів обстріляли підрозділ наших прикордонників.

При цьому на Слобожанщині, де ЗСУ ведуть контрнаступальні дії, російські окупанти зі своїх останніх сил намагаються їх стримувати. На Харківському напрямку ворог сконцентрувався на тому, щоб втримати займані позиції.

Щоб іти на Слов'янськ на Донеччині росіяни доукомплектовуються і роблять поповнення того, що втратили.

Напрямки, де росіяни не мали успіху

У районі Сєвєродонецька, де тривають чи не найбільш запеклі бої зараз, біля населеного пункту Сиротине під час бойових дій ворог зазнав втрат та відійшов. Генштаб повідомив про ще кілька напрямків, де росіянам не вдалось виконати свій необдуманий план і вони відступили.

Мовиться, зокрема, про Бахмутський напрямок. Там противник вів бойові дії поблизу населеного пункту Вискрива, успіху не мав.

Також наші військові повідомили про схожу ситуацію на Авдіївському напрямку. Там російські загарбники вели бойові дії біля населеного пункту Кам'янка, зазнали поразки.

На Курахівському напрямку ворог хотів наступати поблизу населеного пункту Вугледар, але спроби провалились.

Що відбувається у Чорному морі та на Донбасі

Однією з найбільш цікавих є ситуація навколо острова Зміїний у акваторії Чорного моря. Після того, як наші військові понищили там особовий склад і техніку, росіяни намагаються її забрати. Тому ведуть підйомно-рятувальні роботи, де наші ЗСУ знищили їх десантний катер.

Також у Генштабі повідомили, що на Донецькому та Луганському напрямках за минулу добу наші захисники відбили одинадцять атак ворога. Вдалось знищили п'ять танків, один зенітно-ракетний комплекс "Тор", шість артилерійських систем, дванадцять одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль росіян.



Карта бойових дій на ранок 17 травня / Фото: Liveuamap

Остання інформація про втрати ворога

На ранок 17 травня ЗСУ вже ліквідували 27 900 російських окупантів. Ця цифра не є остаточною, адже підрахувати загиблих в районах активних бойових дій – неможливо. також ворог має великі втрати в техніці. Росіяни, ступивши ан чужу землю, втратили 1235 танків, 3009 бойових броньованих машин та інше.

Очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомляв, що російським військовим довелося відступати від Гірського та Сиротиного. Загарбники зазнали великих втрат під час наступу. Луганщина зараз – один з найбільш гарячих напрямків.

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