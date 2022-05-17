Росіяни відступили під час штурму
Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своїх соціальних мережах.
До речі Воїни ООС відбили 11 атак окупантів, на 3 локаціях бої ще йдуть: знищений Су-25 й багато техніки
За словами Гайдая, штурмуючи Гірську громаду, росіяни були вимушені відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Глава Луганської ОВА повідомив, що в окупантів чисельні втрати.
Окупанти артилерією накрили Гірське та Золоте
Сергій Гайдай розповів, що збройні сили Росії з використанням артилерії обстріляли Гірське та Золоте. Унаслідок ворожого вогню завдано шкоди 9 будинкам у Гірському та 6 – у Золотому.
Ситуація на Луганщині протягом 16 травня
Гадай повідомив, що протягом 16 травня на фронті було відбито 11 атак росіян. Знищено:
- зенітний ракетний комплекс "Тор";
- 5 танків;
- 6 артилерійських систем (з них три РСЗВ);
- 12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль.
Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".
Останні новини з Луганської області
- Глава Луганської ОВА Сергій Гайдай 15 травня заявив, що Україна контролює 10% території в Луганській області. Під контролем України залишаються околиці Рубіжного, Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Гірське.
- В Інституті з вивчення війни вважають, що російські окупанти зосередяться на битві за Сєвєродонецьк. Водночас війська агресора буцімто планують захопити лише Луганську область, а Донеччину полишать.
- У британській розвідці вважають, що Росії навряд чи вдасться прискорити наступ на Донбас протягом наступного місяця. За попередніми даними, наступ окупантів втратив темп.
- У Міністерстві внутрішніх справ заявляли, що наразі ключові події війни пов'язані з Луганською областю. Загарбники пробуватимуть вийти на трасу на Бахмут та оточити наші війська.
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