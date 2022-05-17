Росіяни відступили під час штурму

Відповідну інформацію повідомив очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай у своїх соціальних мережах.

До речі Воїни ООС відбили 11 атак окупантів, на 3 локаціях бої ще йдуть: знищений Су-25 й багато техніки

За словами Гайдая, штурмуючи Гірську громаду, росіяни були вимушені відійти, як і в районі Сиротиного поблизу Сєвєродонецька. Глава Луганської ОВА повідомив, що в окупантів чисельні втрати.

Окупанти артилерією накрили Гірське та Золоте

Сергій Гайдай розповів, що збройні сили Росії з використанням артилерії обстріляли Гірське та Золоте. Унаслідок ворожого вогню завдано шкоди 9 будинкам у Гірському та 6 – у Золотому.

Ситуація на Луганщині протягом 16 травня

Гадай повідомив, що протягом 16 травня на фронті було відбито 11 атак росіян. Знищено:

зенітний ракетний комплекс "Тор";

5 танків;

6 артилерійських систем (з них три РСЗВ);

12 одиниць бойової броньованої техніки та один автомобіль.

Окрім того, підрозділи протиповітряної оборони збили один ворожий літак Су-25 та три безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

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