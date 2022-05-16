Зокрема, угруповання Об'єднаних сил продовжує ведення оборонної операції у визначеному районі відповідальності на Донецькому і Луганському напрямках. На цих двох напрямках ворог зосередив майже всі свої сили.

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Воїни ООС продовжують нищити ворожу техніку

Як зазначили в угрупованні, уздовж усієї смуги оборони росіяни застосовують ледь не всі види зброї – бойову авіацію, реактивні системи залпового вогню, ствольну артилерію великих калібрів, танки, міномети різних систем, завдає ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах інфраструктури та мирних житлових кварталах.

Важливо: росіяни обстріляли 25 населених пунктів в Донецькій та Луганській областях, зруйнували і пошкодили 42 житлові будинки, школу, один вищий навчальний заклад, один готель та 6 виробничих підприємств і заводів. В результаті цих обстрілів загинуло 20 мирних громадян, серед них – дитина.

Так, українські захисники і захисниці зі складу угруповання Об'єднаних сил не здаються та дають відсіч окупанту. Зокрема, сьогодні вони відбили 11 атак ворога, але на 3 локаціях бої тривають досі.

16 травня військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил знищили:

1 зенітний ракетний комплекс "Тор";

5 танків;

6 артилерійських систем (з них 3 РСЗВ);

12 одиниць бойової броньованої техніки;

1 ворожий автомобіль.

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони в небі українського Донбасу збили один ворожий літак Су-25 та 3 безпілотні літальні апарати типу "Орлан-10".

Свіжі втрати ворога

Загалом за 82 дні повномасштабної війни наші військові ліквідували 27 700 російських окупантів. У Генштабі звітують, що серед втрат за останню добу були наступні:

особового складу – 300 осіб;

танків – 8 одиниць;

бойових броньованих машин – 16 одиниць;

артилерійських систем – 22 одиниці;

гелікоптерів – 1 одиниця;

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;

крилатих ракет – 2 одиниці;

автомобільної техніки та автоцистерн – 14 одиниць.

Українські військові констатували, що найбільші втрати противника минулої доби вони спостерігали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.