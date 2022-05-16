Збройні Сили України активно ліквідовують ворога. Кількість втрат росіян не є остаточною, адже підрахунок ускладнений через інтенсивні бойові дії.
Читайте також На Запоріжжі ЗСУ ліквідували й поранили 91 окупанта, знищили багато техніки і склад боєприпасів
Втрати ворога станом на 16 травня
- особового складу – осіб 27 700;
- танків – 1228 одиниць;
- бойових броньованих машин – 2974 одиниць;
- артилерійських систем – 577 одиниць;
- РСЗВ – 195 одиниць;
- засоби ППО – 89 одиниць;
- літаків – 200 одиниць;
- гелікоптерів – 165 одиниць;
- автомобільної техніки та цистерни з паливом – 2101 одиниця;
- кораблів / катерів – 13 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 427 одиниць;
- спеціальної техніки – 42 одиниці;
- крилатих ракет – 97 одиниць.
Втрати росіян за останню добу
У Генштабі звітують, що серед наведених вище втрат за останню добу були такі:
- особового складу – 300 осіб;
- танків – 8 одиниць;
- бойових броньованих машин – 16 одиниць;
- артилерійських систем – 22 одиниці;
- гелікоптерів – 1 одиниця;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 11 одиниць;
- крилатих ракет – 2 одиниці;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 14 одиниць.
Українські військові констатували, що найбільші втрати противника минулої доби вони спостерігали на Бахмутському та Запорізькому напрямках.