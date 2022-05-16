Захисники впевнено відтісняють окупантів на Росію
Про це заявив радник міністра оборони Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.
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Контрнаступ ЗСУ уже не можливо зупинити. Росіяни це теж відчувають, саме тому вони хаотично, а інколи не хаотично, але відступають, підриваються мости, щоб зупинити контрнаступ,
– зазначив Денисенко.
Радник ще раз наголосив, що спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо. Це важливо і потрібно, бо так ми зможемо зайти в тил їхнього угрупування.
Також, на його думку, саме тому наступ на Ізюмському напрямку тому й призупинився.
Водночас у Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що російські загарбники планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм. Окупанти всіма силами намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.
Актуально про ситуацію на Харківщині
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова та звільняють населені пункти один за одним. Зокрема, вдалось відновити контроль над такими селищами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.
- Один із батальйонів ТрО вибив російських військових аж до державного кордону з Росією.
- Втікаючи російські окупанти залишили після себе понівечені будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- Та, у поліції показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. За даними слідчих, загарбники убивали місцевих жителів.
- Росіянам доводиться відступати – нещодавно окупанти підірвали три мости у Харківській області. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.
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