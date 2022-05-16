Захисники впевнено відтісняють окупантів на Росію

Про це заявив радник міністра оборони Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Контрнаступ ЗСУ уже не можливо зупинити. Росіяни це теж відчувають, саме тому вони хаотично, а інколи не хаотично, але відступають, підриваються мости, щоб зупинити контрнаступ,

– зазначив Денисенко.

Радник ще раз наголосив, що спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо. Це важливо і потрібно, бо так ми зможемо зайти в тил їхнього угрупування.

Також, на його думку, саме тому наступ на Ізюмському напрямку тому й призупинився.

Водночас у Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що російські загарбники планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм. Окупанти всіма силами намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.

Зверніть увагу! Москва кидає на Харківський напрямок людей, яких мобілізувала на тимчасово окупованих територіях України. Мовиться про Луганську та Донецьку області. Роблять це для того, щоб не дозволити українським захисникам просунутись до кордону з Росією.

Актуально про ситуацію на Харківщині

ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова та звільняють населені пункти один за одним. Зокрема, вдалось відновити контроль над такими селищами: Верхня Роганка, Руська Лозова, Слобідське та Прилесне.

Один із батальйонів ТрО вибив російських військових аж до державного кордону з Росією.

Втікаючи російські окупанти залишили після себе понівечені будинки, парки та навіть дитячі атракціони.

Та, у поліції показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. За даними слідчих, загарбники убивали місцевих жителів.

Росіянам доводиться відступати – нещодавно окупанти підірвали три мости у Харківській області. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.

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