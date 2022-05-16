Захисники впевнено відтісняють окупантів на Росію

Про це заявив радник міністра оборони Вадим Денисенко в ефірі телемарафону, повідомляє 24 канал.

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Контрнаступ ЗСУ уже не можливо зупинити. Росіяни це теж відчувають, саме тому вони хаотично, а інколи не хаотично, але відступають, підриваються мости, щоб зупинити контрнаступ,
– зазначив Денисенко.

Радник ще раз наголосив, що спинити контрнаступ українських військових уже практично неможливо. Це важливо і потрібно, бо так ми зможемо зайти в тил їхнього угрупування.

Також, на його думку, саме тому наступ на Ізюмському напрямку тому й призупинився.

Водночас у Генштабі ЗСУ сьогодні повідомили, що російські загарбники планують поновлювати наступ у районі міста Ізюм. Окупанти всіма силами намагаються завадити нашим військовим дійти до кордону з Росією.

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