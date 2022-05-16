Українські військові продовжують боронити нашу країну від російських загарбників. Тим часом окупанти вже планують наступ у районі Ізюма, повідомляють у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ від 16 травня.
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Окупанти намагаються не допустити ЗСУ до кордону
Зокрема відомо про те, що окупанти не полишають спроб стримувати наступ ЗСУ на північ від Харкова. Вони роблять все можливе для того, щоб наші військові не могли вийти до державного кордону України.
Водночас загарбники планують наступ у районі Ізюма. Для цього вони використають підрозділи, зосереджені неподалік міста.
ЗСУ знищують ворогів і їхню техніку
Так, за минулу добу нашим військовим вдалося "приземлити" одинадцять повітряних цілей ворога. Мовиться про два вертольоти – Ка-52 та Мі-28, сім БпЛА оперативно-тактичного рівня, а також дві крилаті ракети. Знищили цілі підрозділи протиповітряної оборони Сухопутних військ і Повітряних Сил.
Що стосується Донецького та Луганського напрямків, то там вдалося відбити 17 атак окупантів. Наші захисники знищили три ворожі танки, одну артилерійську систему, шість одиниць бойової броньованої техніки, а також автомобіль. Наразі уточнюються дані про кількість російських "двохсотих".
Яка зараз ситуація на Харківському напрямку: коротко про основне
- Харківська обласна прокуратура звинувачує двох російських командирів у порушенні законів і звичаїв війни. Про підозру їм повідомили заочно. Водночас відомо, що до українського полону потрапили підопічні командирів.
- ЗСУ продовжують витісняти окупантів від Харкова, звільняючи населені пункти один за одним. Так, один із батальйонів ТрО вибив російських військових за кордон. Про це вони повідомили у своєму зверненні до Володимира Зеленського.
- Сам президент показав те, що після себе залишили окупанти на Харківщині. Мовиться про поруйновані будинки, парки та навіть дитячі атракціони.
- У поліції ж показали селище Степанки, яке нещодавно вдалося звільнити від ворожої окупації. У ньому окупанти поруйнували геть усе, що лише могли: житлові будинки, приватні подвір'я, автомобілі. Також загарбники убивали цивільних.
- Зазначимо, що російські військові підірвали три мости у Харківській області. Це окупанти зробили тоді, коли відступали. Основна мета загарбників – уповільнити контрнаступ ЗСУ.
- У ніч проти 13 травня окупанти випустили ракету по Дергачівському будинку культури. Там розгорнули штаб гуманітарної допомоги, але російські військові його знищили.
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