Адже Збройні Сили України активно ліквідовують російських окупантів. Про головні події на фронті та перебіг війни читайте у матеріалі 24 каналу.

До теми ЗСУ витіснили росіян за кордон, ракетний удар по Львівщині: основне за 81 день війни

05:36 Міський голова Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що під ранок 16 травня у місті було чути вибухи. Це сталося в момент, коли лунала повітряна тривога. Людей просили не покидати свої укриття, поки не буде відбою.

05:28 Президент Фінляндії Саулі Нііністьо поговорив із Володимиром Путіним і поінформував диктатора, що його країна вступатиме у НАТО. За його словами, реакція Путіна під час розмови була на диво спокійною.

03:50 Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що Росію чекає крах. Війська країни-окупантки не дійдуть до кордонів Луганської та Донецької областей, адже їм не вистачить сили та засобів. Натомість Україна поверне всю територію.

01:31 Мешканці столичного району Оболонь на початку доби 16 травня почули звуки схожі на вибухи. Повітряної тривоги в місті в цей момент не було. Місцевих просили бути обережними.