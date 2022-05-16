Украинские военные продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков. Тем временем оккупанты уже планируют наступление в районе Изюма, сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 16 мая.
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Оккупанты пытаются не допустить ВСУ к границе
В частности известно о том, что оккупанты не оставляют попыток сдерживать наступление ВСУ к северу от Харькова. Они делают все возможное, чтобы наши военные не могли выйти к государственной границе Украины.
В то же время, захватчики планируют наступление в районе Изюма. Для этого они используют подразделения, сосредоточенные возле города.
ВСУ уничтожают врагов и их технику
Так, за минувшие сутки нашим военным удалось "приземлить" одиннадцать воздушных целей врага. Речь идет о двух вертолетах – Ка-52 и Ми-28, семи БпЛА оперативно-тактического уровня, а также двух крылатых ракетах. Уничтожили целые подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил.
Что касается Донецкого и Луганского направлений, то там удалось отразить 17 атак оккупантов. Наши защитники уничтожили три вражеских танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники, а также автомобиль. В настоящее время уточняются данные о количестве российских "двухсотых".
Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении: коротко об основном
- Харьковская областная прокуратура обвиняет двух российских командиров в нарушении законов и обычаев войны. О подозрении им сообщили заочно. В то же время известно, что в украинский плен попали подопечные командиров.
- ВСУ продолжают вытеснять оккупантов от Харькова, освобождая населенные пункты один за другим. Так, один из батальонов ТРО выбил российских военных за границу. Об этом они сообщили в своем обращении к Владимиру Зеленскому.
- Сам президент показал то, что после себя оставили оккупанты на Харьковщине. Речь идет о разрушенных домах, парках и даже детских аттракционах.
- В полиции же показали поселок Степанки, который недавно удалось освободить от вражеской оккупации. В нем оккупанты разрушили все, что только могли: жилые дома, частные дворы, автомобили. Также захватчики убивали гражданских.
- Отметим, что российские военные взорвали три моста в Харьковской области. Это оккупанты сделали тогда, когда отступали. Основная цель захватчиков – замедлить контрнаступление ВСУ.
- В ночь на 13 мая оккупанты выпустили ракету по Дергачевскому дому культуры. Там развернули штаб гуманитарной помощи, но российские военные его уничтожили.
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