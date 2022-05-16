Украинские военные продолжают защищать нашу страну от российских захватчиков. Тем временем оккупанты уже планируют наступление в районе Изюма, сообщают в утренней сводке Генштаба ВСУ от 16 мая.

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Оккупанты пытаются не допустить ВСУ к границе

В частности известно о том, что оккупанты не оставляют попыток сдерживать наступление ВСУ к северу от Харькова. Они делают все возможное, чтобы наши военные не могли выйти к государственной границе Украины.

В то же время, захватчики планируют наступление в районе Изюма. Для этого они используют подразделения, сосредоточенные возле города.

Заметим, что наступательные действия оккупанты не прекращают в Восточной операционной зоне. В настоящее время противник основные свои усилия сосредоточил на Донецком направлении.

ВСУ уничтожают врагов и их технику

Так, за минувшие сутки нашим военным удалось "приземлить" одиннадцать воздушных целей врага. Речь идет о двух вертолетах – Ка-52 и Ми-28, семи БпЛА оперативно-тактического уровня, а также двух крылатых ракетах. Уничтожили целые подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных Сил.

Что касается Донецкого и Луганского направлений, то там удалось отразить 17 атак оккупантов. Наши защитники уничтожили три вражеских танка, одну артиллерийскую систему, шесть единиц боевой бронированной техники, а также автомобиль. В настоящее время уточняются данные о количестве российских "двухсотых".

Какая сейчас ситуация на Харьковском направлении: коротко об основном