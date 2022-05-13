К востоку от Северского Донца проходят основные русские пути

Журналисты CNN, основываясь на спутниковых снимках, сообщают, что россияне взорвали мосты, важные для продолжения наступления Вооруженных Сил Украины. Речь идет о 3 мостах через реку Северский Донец в районе сел Рубежное и Старый Салтов в Харьковской области.

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На снимках Black Sky, которые сделаны 12 мая, видны упавшие участки мостов в районе сел Рубежное и Старый Салтов. Оба села были недавно деоккупированы. Мосты расположены всего в 17 километрах от российской границы.



Мост через Северский Донец к северо-востоку от Рубежного, 12 мая / Фото BlackSky

На снимках другого спутника, сделанных Европейским космическим агентством 8 мая, видно, что мост через Печенежское водохранилище также взорван.

Как пишут журналисты CNN, поблизости есть только два небольших моста через Северский Донец, которые расположены в оккупированных Россией селах Огурцово и Бугроватка.



Мост через Северский Донец к востоку от Старого Салтова, 12 мая / Фото BlackSky

Сообщается, что пока неизвестно, исправны ли они, поскольку облачность помешала сделать детальные спутниковые снимки.

В CNN отметили, что взорванные мосты могут не только замедлить темпы контрнаступления ВСУ. Восточнее Северского Донца проходят основные русские пути.

Для украинских сил важна не только динамика. Основные российские пути снабжения, которые жизненно важны для наступления российских войск в районе города Изюм и в Луганскую область, проходят к востоку от реки Северский Донец в Харьковской области,

– говорится в сообщении.

Какая ситуация в Харьковской области

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный 5 мая сообщил, что ВСУ переходят в контрнаступление на Харьковском и Изюмском направлениях.

После того, как наши защитники перешли в контрнаступление, им удалось освободить сразу 4 населенных пункта. Речь идет о Черкасских Тишках, Русских Тишках, Рубежном и Байраке.

11 мая Вооруженные Силы Украине освободили поселок Питомник.

В Генштабе ВСУ сообщили, что российские военные перешли в оборону вместо дальнейшего наступления. Российские оккупанты перегруппировываются на Харьковской области и пытаются не допустить выход ВСУ на границу Украины.

Несмотря на то, что ВСУ совершают контрнаступление, российские оккупанты не прекращают стрелять по гражданским. В Изюмском районе войска агрессора ударили по ангару, в результате чего погибли 3 человека.

Также россияне уничтожили ракетным ударом Дергачевский дом культуры, в котором находился штаб гуманитарной помощи.

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