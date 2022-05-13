Как отмечают в главном управлении ГСЧС, 12 мая в 16:35 произошел пожар. Он вспыхнул в селе Шебелинка в результате попадания вражеского снаряда в ангар.

Читайте также Более 100 ударов по оккупантам от ВСУ и 7 уничтоженных целей в небе: основное за 79 день войны

Погибли три человека, еще пятеро – ранены

В результате атаки российских оккупантов огонь разгорелся на площади около 200 метров квадратных. Загорелась кровля ангара, а также 10 грузовых автомобилей. Пожарные пожар ликвидировали в 19:00. На месте происшествия спасатели обнаружили тела троих погибших мужчин. Еще пятеро получили травмы. Об их состоянии не сообщается.

Всего в Харьковской области за минувшие сутки спасатели 42 раза выезжали на места происшествия. В том числе 32 пожара, 12 из которых вспыхнули в результате попадания вражеских снарядов. Больше выездов было в Богодуховский и Изюмский районы – по четыре.

В Харьковской области работают пиротехники

За прошедшие сутки подразделения ГСЧС 43 раза выезжали на места, где обнаружили неразорвавшиеся вражеские снаряды. В общей сложности 12 мая удалось обезвредить 47 российских боеприпасов.

Какая сейчас ситуация в Харьковской области: коротко

В Харькове все еще небезопасно, но на дорогах уже появляется все больше машин. Да и вообще в городе начали появляться пробки, почему местные жители радуются. А все потому, что это значит, что горожане возвращаются в свои дома.

В то же время, напомним о том, что война все еще продолжается. Поэтому ни в коем случае не игнорируйте сигналы о воздушной тревоге. Только прозвучит сирена – немедленно отправляйтесь к укрытию. Это может спасти вам жизнь.

Накануне в ВСУ сообщили, что на Харьковщине оккупанты перегруппировываются. Они делают это для того, чтобы исключить выход ВСУ на границу Украины.

Тем временем не прекращаются обстрелы области. В ночь на 12 мая оккупанты били по Малой Даниловке, а утром – по Дергачам. Атаковали эти населенные пункты русские военные, используя РСЗО. Впоследствии стало известно, что в результате этой атаки погибли два человека. Оккупанты разрушили ЗАГС, а также гуманитарный штаб в городе.

Кроме того, около 10:00 оккупанты нанесли ракетный удар по территории Харьковского аэропорта. В прокуратуре уже начали расследовать дело. Военных страны-агрессора обвиняют в нарушении законов, а также обычаев войны.

Достойно внимания – как освобождали Питомник на Харьковщине: смотрите видео