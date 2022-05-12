Кроме того, частично повреждено здание местной поликлиники. Об этом стало известно из сообщения Дергачевского горсовета со сводки за 12 мая. Днем российские войска накрыли город огнем из реактивных систем залпового огня.

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Пострадали гражданские, среди которых медики

Также в результате обстрела 4 гражданских человека получили ранения. Двое из них – медицинские работники. Какое состояние этих людей – пока неизвестно.

Список построек атакованных россиянами:

гуманитарный штаб;

ЗАГС;

пищеблок Дергачевской больницы;

поликлиника вместе с рентгенологическим кабинетом – частично разрушены;

от взрывной волны пострадало здание отделения скорой помощи.

Ни один из обстрелянных объектов, не говоря уже о разрушающихся ежедневно частных домах, не имел никакого отношения к военной инфраструктуре,

– подчеркнули в городском совете.

Там добавили, что местные медики, спасатели и волонтеры не прекращают свою работу. Поэтому в Дергачах продолжается ликвидация последствий атаки противника.

Дергачи после обстрела РСЗО "Ураган" 12 мая / Фото Дергачевского горсовета

Несмотря на все, продолжают помогать

Из-за высокой интенсивности обстрелов, волонтерам и местным властям пришлось частично ограничить выдачу потребительских товаров до конца дня. Однако гуманитарный штаб, несмотря на разрушение, продолжил работу.

За день пакеты с продовольственной помощью смогли получить жители нескольких населенных пунктов:

Дергачи,

Шелкоплясы,

Слатино,

Прудянка

Русская Лозовая.

Кроме того, волонтеры развозили по общине и готовые обеды. Однако пока нет возможности помочь людям, которые находятся на временно оккупированной территории.

Главное об этой атаке Дергачей

Атака началась примерно в 13 часов. По городку начали бить из систем "Ураган". Сразу стало известно, что есть погибшие и пострадавшие, однако днем ​​их количество еще уточнялось.

Следует заметить, что враг бил по территории общины и днем ​​раньше. 11 мая из-за этого погиб один человек, а еще трое были ранены.

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