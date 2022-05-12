Окрім цього, частково пошкоджена будівля місцевої поліклініки. Про це стало відомо з повідомлення Дергачівської міськради зі звітом за 12 травня. Вдень російські війська накрили місто вогнем із реактивних систем залпового вогню.
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Постраждали цивільні, серед яких медики
Також внаслідок обстрілу 4 цивільних людини зазнали поранень. Двоє з них є медичними працівниками. Який стан цих людей – поки невідомо.
Список будівель атакованих росіянами:
- гуманітарний штаб;
- РАЦС;
- харчоблок Дергачівської лікарні;
- поліклініка разом з рентгенологічним кабінетом – частково зруйновані;
- від вибухової хвилі постраждала будівля відділення швидкої допомоги.
Жоден з обстріляних об'єктів, не кажучи вже про приватні будинки, що руйнуються щодня, не мав жодного відношення до військової інфраструктури,
– підкреслили в міській раді.
Там додали, що місцеві медики, рятувальники та волонтери не припиняють свою роботу. Тому в Дергачах продовжується ліквідація наслідків атаки ворога.
Дергачі після обстрілу РСЗВ "Ураган" 12 травня / Фото Дергачівської міськради
Попри все, продовжують допомагати
Через високу інтенсивність обстрілів, волонтерам і місцевій владі довелося частково обмежити видачу споживчих товарів до кінця дня. Проте гуманітарний штаб, попри руйнування, продовжив працювати.
За день пакети з продовольчою допомогою змогли отримати мешканці кількох населених пунктів:
- Дергачі,
- Шовкопляси,
- Слатине,
- Прудянка
- Руська Лозова.
Окрім цього, волонтери розвозили по громаді й готові обіди. Проте поки немає змоги допомогти людям, які перебувають на тимчасово окупованій території громади.
Головне про цю атаку Дергачів
Атака розпочалася приблизно о 13 годині. По містечку почали бити із систем "Ураган". Одразу стало відомо про те, що є загиблі та постраждалі, проте вдень їхня кількість ще уточнювалася.
Слід зауважити, що ворог гатив по території громади й днем раніше. 11 травня через це загинула одна людина, а ще троє були поранені.
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