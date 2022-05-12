Про це місцеві розповіли кореспондентці 24 каналу Анні Черненко з Харкова.

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Нещодавно ЗСУ звільнили селище Циркуни на Харківщині, яке 74 дні перебувало під окупацією. Місцеві там переховувалися.

Журналістка 24 каналу каже, що зараз біля селища багато згорілих авто з маркуванням Z та тих, які викрали росіяни. Там дуже сильно побитий приватний сектор.



Так виглядають Циркуни після окупації / Скріншот з відео 24 каналу

Місцеві намагаються оговтатися від окупації, їх годують волонтери. виживали вони, як могли.

Ми, як миші, вилазили і тікали. Окупанти стріляли, тому ми сиділи голодні в підвалах. Ми 2,5 місяці сиділи без хліба. Коли воно вже закінчиться, куди мені йти?,

– розповідає мешканка Циркунів Галина.

За її словами вона більшість окупації сиділа в погребі, потім їй довелося й ти до сусідів, бо її будинок окупанти розбили. Два дні тому росіяни влучили і в їхній будинок, він повністю згорів.

Інша мешканка додає, що наразі в селі немає ні світла, ні газу.

Журналістка зауважила, що зустріла мешканця Руських Тишків, який дві години їхав велосипедом під обстрілами до Циркунів, щоб купити хліба.

Кореспондентка наголошує, що навіть після звільнення ці території залишаються небезпечними. Гатять окупанти з різної зброї, зокрема артилерією. Окрім того, росіяни полишали там багато розтяжок, сапери кажуть, що територія “забруднена” мінами.

Військовий, який брав участь у звільненні села Циркуни, каже, що завдяки відсунення ворога у самому Харкові стало тихіше. "Тут досі є можливість обстрілів. Але сподіваємось дійти аж до кордону", – додав він.

Що відомо про звільнення Циркунів: коротко

Село Циркуни вдалося звільнити завдяки героїчному наступу захисників з 92-ї механізованої бригади та інших українських підрозділів. Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що місцеві мешканці зустріли українських героїв зі сльозами на очах.

Циркуни були під російською окупацією з перших днів війни. Загарбники завдали людям багато страждань, а селу – чимало руйнувань. Ворог знищив цілі вулиці. Росіяни зруйнували багато осель місцевих жителів. За словами голови ОВА, критичну інфраструктуру у селі почнуть відновлювати, коли військові нададуть дозвіл.

Голова Харківської ОВА 8 травня повідомив, що у Циркунах розпочали роботу правоохоронці. Вони фіксували злочини, які скоїли російські загарбники. Також підрозділи піротехніків поступово розміновували територію.

Синєгубов закликав місцевих жителів бути вкрай обережними та не ризикувати власним життям. Він також попередив, що повертатися у Циркуни – надто рано. Наразі – це небезпечно.

Яка ситуація в Харкові

Кореспондентка розповіла, що вперше з початку війни за добу у Харкові не було здійснено жодного удар. Місто тепер намагаються відремонтувати, там очищають дороги та навіть перекривають асфальт. Комунальні роботи тривають.

Проте в самій області продовжуються обстріли. Зокрема, у Дергачах внаслідок ворожого удару загинула людина, ще троє поранені. Також напередодні окупанти гатили по Малій Данилівці.

Критичною ситуація залишається і в тимчасово окупованому Ізюмі. У мерії міста раніше заявляли, що ситуація у них схожа до Маріуполя. Зокрема, нещодавно стало відомо про те, що під завалами зруйнованого ще у березні будинку знайшли 44 вбитих.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов сказав, що Ізюм є найгарячішою точкою в області. Він зазначив, що місто понад 2 місяці під окупацією й таких зруйнованих будинків з тілами там багато.

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