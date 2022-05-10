Кореспондентка 24 каналу Анна Черненко розповіла, що перед тим, як тіла жінок оглянули поліцейські криміналісти, територію обстежили сапери.

До теми Обстріляні, але вільні: фото з деокупованих Циркунів на Харківщині

Біля Циркунів на розтяжці підірвалися дві жінки

За її словами, територія довкола села сильно замінована.



Сапери оглядають територію біля Циркунів / Фото 24 каналу

Вже відомо, що на стежці було розставлено кілька розтяжок. Одна здетонувала на собаку, інша – на жінок.

Особи загиблих поки не встановлені. На вигляд жінки від 30 до 50 років. Загинули кілька тижнів тому. В них виявили вибухові травми, несумісні з життям. Правоохоронці не виключають, що жінки намагалися втекти з окупованого села,

– з’ясувала журналістка.

Спеціаліст-вибухотехнік каже, що здетонував інженерний боєприпас у вигляді міни МОН-50, який був встановлений на розтяжку. Від цієї міни і загинули жінки.



На розтяжці підірвалися дві жінки біля Циркунів / Фото 24 каналу

За його словами, шанси вижити на розтяжці, звичайно, є, якщо ви знаходитеся за більше, ніж 10 метрів від даного пристрою. Чим ближче, тим шанси зменшуються.

Нагадаємо, що село Циркуни були окуповані з першого дня війни. Звільнили його лише кілька днів тому.

Люди зізнаються, що ротацій російських військових було кілька:

Спочатку чеченці, але вони втекли, щойно їх зупинили на підступах до Харкова.

Потім були мобілізовані з псевдореспублік Донбасу.

Далі – російські строковики і контрактники, десантники з Мурманська та навіть – якути.

Мешканець передмістя Циркунів Олексій розповідає, що в нього є дачний будиночок. Там він усі 74 дні окупації прожив у підвалі з 8 людьми. Їли якісь сухарі, запасів їжі не було.

Місцеві кажуть, що посадку і навколишню територію мінували російські контрактники, вони щовечора ходили з гранатами і мінами в ліс, поверталися без боєприпасів.

В звільнене село поки просять не повертатися

Сапери ж додають, що поки повертатися у звільнене село рано, вони мають все оглянути.

Додамо, голова Харківської ОВА Олег Синєгубов говорив, що у звільнених від окупантів Циркунах росіяни навіть не забрали тіла своїх солдатів. Вони гниють на вулиці й у приватних будинках.

Він підкреслив, що поки не варто повертатися в населений пункт. Адже росіяни перед втечею заміновують буквально все: від житлових будинків – до дитячих садочків, шкіл, адміністративних будівель і навіть звичайних доріг.

Окрім того, ворог ще не відійшов настільки далеко, щоб цивільні могли почувати себе в безпеці. Окупанти ведуть артилерійський вогонь по звільнених селах на Харківщині. Територію потрібно зачищати від окупантів та розміновувати.