Про це повідомив керівник Харківської ОВА Олег Синєгубов в ефірі національного телемарафону, передає 24 канал.

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Не повертайтеся у звільнені населені пункти

Олег Синєгубов підкреслює – не варто повертатися в населені пункти, які Збройні Сили України щойно звільнили. Росіяни перед втечею заміновують буквально все: від житлових будинків – до дитячих садочків, шкіл, адміністративних будівель і навіть звичайних доріг.

До прикладу, лише вчора, 9 травня, дві жінки підірвалися на розтяжках на власному подвір’ї.

Ми ще раз наголошуємо. Якщо навіть з’явилася інформація в ЗМІ або повідомлення від Генерального штабу про звільнення того чи іншого населеного пункту, це не означає, що одразу потрібно приїжджати. Не робіть цього. Це надто небезпечно, – зазначива Олег Синєгубов.

За його словами, ворог ще не відійшов настільки далеко, щоб цивільні могли почувати себе достатньо безпечно. Він веде артилерійський вогонь по звільнених населених пунктах Харківської області. Крім того, усі села й міста потрібно зачищати від окупантів, розміновувати, а лише потім можна буде повертатися.

Тому не варто одразу повертатися у звільнені населені пункти!

Циркуни – це суцільний воєнний злочин

У Циркунах, які побували під російською окупацією, серйозні проблеми. Окупанти знищили багато приватних будинків, адмінбудівель, шкіл. На вулицях лежать трупи цивільних.

Окупанти навіть не позабирали власних солдатів. Вони лежать на вулицях, у приватних помешканнях тощо. Ще дуже багато треба буде зробити, щоб все там прибрати, – зазначив Олег Синєгубов.

Нагадаємо, нещодавно Збройні Сили України перейшли в контрнаступ на Харківщині. Українські військові вже звільнили низку населених пунктів. 7 травня вдалося вибити росіян з Циркунів, які перебували в окупації з перших днів повномасштабного вторгнення.

Росіяни виявилися неготовими до контрнаступу української армії. Їм довелося підірвати три мости поблизу Циркунів та Руських Тишків. Так вони виграли трохи часу.

Додамо, нещодавно загарбники обстріляли колону з 15 приватних автомобілів, на яких люди хотіли евакуюватися з тимчасово окупованого Вовчанська. 4 цивільних згоріли живцем. Сталося це 4 травня.

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