Росіяни відповідальні за геноцид українців

Сейм Литви одноголосно проголосував за резолюцію, яким визнав дії Росії в Україні геноцидом. За це проголосувало 128 депутатів литовського парламенту.

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Литовські парламентарі відзначили, що російська армія вчинила масові військові злочини на території України. Особливо це стосується міст Буча, Ірпінь, Маріуполь, Бородянка та Гостомель.

Згідно з документом, вбачається мета повного чи часткового знищення української нації, її духу шляхом убивства її членів цілими сім'ями, у тому числі дітей, викрадення їх, тортур, згвалтувань, у тому числі й неповнолітніх, знущань над тілами вбитих та закатованих.

"Сейм Литви визнає повномасштабну збройну агресію проти України з боку збройних сил Російської Федерації та її політичного та військового керівництва, що розпочалася 24 лютого 2022 року, геноцидом українського народу", – йдеться у резолюції.

Депутати закликали притягнути усіх причетних до цих звірств до відповідальності. Відтак має бути створено Спеціальний міжнародний кримінальний трибунал для розслідування та оцінки агресії Росії проти суверенної України. Цей трибунал повинен мати повноваження видавати міжнародні ордери на арешт, навіть тих осіб, які мають імунітет. У даному випадку йде мова про глав держав та міністрів закордонних справ.

У Литві вже заявили, що братимуть участь у притягненні російських воєнних злочинців до неминучої відповідальності міжнародним трибуналом.

Росія – країна-терорист

Також в цьому документа наголосили, що Росія – країна, яка вдається до терористичних дій.

"Російська Федерація, збройні сили якої свідомо і систематично обирають цивільні об'єкти для бомбардувань, є державою, яка підтримує та здійснює тероризм", – відзначили автори резолюції.

Реакція Верховної Ради

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук подякував литовським колегам та таку підтримку та визнання.

"Закликаю весь світ підхопити естафету, щоб пам'ять про масові вбивства українців ніколи не була стерта ворогом", – наголосив Руслан Стефанчук.