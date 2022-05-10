Россияне ответственны за геноцид украинцев

Сейм Литвы единогласно проголосовал за резолюцию, признавшую действия России в Украине геноцидом. За это проголосовали 128 депутатов литовского парламента.

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Литовские парламентарии отметили, что российская армия совершила массовые военные преступления на территории Украины. Особенно это касается городов Буча, Ирпеня, Мариуполя, Бородянки и Гостомеля.

Согласно документу, усматривается цель полного или частичного уничтожения украинской нации, ее духа путем убийства ее членов целыми семьями, в том числе детей, их похищения, пыток, изнасилований, в том числе и несовершеннолетних, издевательств над телами убитых и замученных.

"Сейм Литвы признает полномасштабную вооруженную агрессию против Украины со стороны вооруженных сил Российской Федерации и ее политического и военного руководства, начавшуюся 24 февраля 2022 года, геноцидом украинского народа", – говорится в резолюции.

Депутаты призвали привлечь всех причастных к этим зверствам к ответственности. Следовательно, должен быть создан Специальный международный уголовный трибунал для расследования и оценки агрессии России против суверенной Украины. Этот трибунал должен иметь полномочия выдавать международные ордера на арест, даже лиц, обладающих иммунитетом. В данном случае речь идет о главах государств и министрах иностранных дел.

В Литве уже заявили, что примут участие в привлечении российских военных преступников к неизбежной ответственности международным трибуналом.

Россия – страна-террорист

Также в этом документе подчеркнули, что Россия – страна, прибегающая к террористическим действиям.

"Российская Федерация, вооруженные силы которой сознательно и систематически выбирают гражданские объекты для бомбардировок, является государством, поддерживающим и осуществляющим терроризм", - отметили авторы резолюции.

Реакция Верховной Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук поблагодарил литовских коллег и такую поддержку и признание.

"Призываю весь мир подхватить эстафету, чтобы память о массовых убийствах украинцев никогда не была стерта врагом", - подчеркнул Руслан Стефанчук.