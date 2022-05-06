Так, російська війська обстріляли колону автомобілів на дорозі поблизу селища міського типу Старий Салтів. У автівках перебували виключно цивільні.
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На узбіччі автошляху між населеними пунктами Старий Салтів та села Верхній Салтів знайшли 6 пошкоджених автівок та 4 згорілих тіла.
На фото можна побачити, що від одного автомобіля залишився фактично "скелет".
Місце злочину: фото Харківської облпрокуратури
Слідчі встановили місце колони та провели низку розшукових дій. Наразі місцева поліція проводить досудове розслідування.
Чугуївська окружна прокуратура Харківської області теж розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.
Останні новини з Харківської області: коротко
- 2 травня Росія нанесла по Харкову 2 удари із реактивних систем залпового вогню та обстріляла місто з артилерії. Через це цивільні об'єкти на Північній Салтівці пошкоджено, 2 людини отримали поранення.
- Також окупанти обстрілювали Золочів, Барвінкове, Дергачі та Чугуїв. В Чугуївському районі внаслідок обстрілів постраждала одна людина.
- За день до цього внаслідок 5 артилерійських обстрілів Харкова загинули троє людей, ще 8 мирних мешканців міста отримали поранення.
- 5 травня внаслідок ворожих обстрілів зазнала поранення 11-річна дитина в Лозівському районі, а на Балаклійщині загинула 1 людина загинула.
- Тоді ж стало відомо, що ЗСУ переходять у контратаку на Харківському та Ізюмському напрямках.
- 6 травня у будівлі Харківської ОДА правоохоронці провели додаткове обстеження. Експерти знайшли нові рештки снаряду, яким 1 березня росіяни розбомбили адмінустанову. Нагадаємо, що тіла зі зруйнованої будівлі діставали понад 20 днів.
- Також нині ЗСУ відновили контроль ще над 6 селами у Харківській області.
- Ще раніше українським захисникам вдалося звільнити село Руська Лозова. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову.
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