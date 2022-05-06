Так, російська війська обстріляли колону автомобілів на дорозі поблизу селища міського типу Старий Салтів. У автівках перебували виключно цивільні.

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На узбіччі автошляху між населеними пунктами Старий Салтів та села Верхній Салтів знайшли 6 пошкоджених автівок та 4 згорілих тіла.

На фото можна побачити, що від одного автомобіля залишився фактично "скелет".

Місце злочину: фото Харківської облпрокуратури

Слідчі встановили місце колони та провели низку розшукових дій. Наразі місцева поліція проводить досудове розслідування.

Чугуївська окружна прокуратура Харківської області теж розпочала досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством.

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