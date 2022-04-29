Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, звільнення села Руська Лозова Харківської області відбувалось силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

Зазначається, що це стратегічно важливий населений пункт, адже він розташований на автомобільній трасі Харків – Бєлгород.

Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова,
– повідомив журналіст.

Що відомо про невдачі ворога

  • ЗСУ змогли відновити контроль над Кутузівкою Харківської області. Російські підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Але успіху не мали.
  • За даними Генштабу, окупанти продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються перекрити наші війська та утримати раніше зайняті рубежі, але зазнають втрат і відступають.

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