Про це повідомив український журналіст Денис Казанський у своєму телеграм-каналі.

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За його словами, звільнення села Руська Лозова Харківської області відбувалось силами штурмового підрозділу ГУР МО під керівництвом Командувача Сухопутних військ ЗСУ, генерала-полковника Олександра Сирського.

Зазначається, що це стратегічно важливий населений пункт, адже він розташований на автомобільній трасі Харків – Бєлгород.

Саме з цього передмістя в часи окупації ворог вів прицільний вогонь по цивільній інфраструктурі та житлових масивах Харкова,

– повідомив журналіст.

Що відомо про невдачі ворога

ЗСУ змогли відновити контроль над Кутузівкою Харківської області. Російські підрозділи здійснили спробу наступу на позиції Сил оборони України на напрямках Бражківки та Довгенького. Але успіху не мали.

За даними Генштабу, окупанти продовжують вести обстріли на Донецькому і Таврійському напрямках. Таким чином вони намагаються перекрити наші війська та утримати раніше зайняті рубежі, але зазнають втрат і відступають.

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