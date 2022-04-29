Об этом сообщил украинский журналист Денис Казанский в своем телеграм-канале.

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По его словам, освобождение села Русская Лозовая Харьковской области происходило силами штурмового подразделения ГУР МО под руководством Командующего Сухопутными войсками ВСУ, генерал-полковника Александра Сырского.

Отмечается, что это стратегически важный населенный пункт, который находится на автомобильной трассе Харьков – Белгород.

Именно из этого пригорода, во времена оккупации, враг вел прицельный огонь по гражданской инфраструктуре и жилым массивам Харькова,

– сообщил журналист.

Что известно о неудачах врага:

ВСУ смогли возобновить контроль над Кутузовкой Харьковской области. Российские подразделения предприняли попытку наступления на позиции Сил обороны Украины на направлениях Бражковки и Довгенького. Но успеха не имели.

По данным Генштаба, оккупанты продолжают вести обстрелы на Донецком и Таврическом направлениях. Таким образом они пытаются перекрыть наши войска и удержать ранее занятые рубежи, но несут потери и отступают.

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