Кореспондентка 24 каналу розповіла, що внаслідок удару по Харківській ОДА загинула 31 людина. Тіла з-під завалів рятувальники діставали більше 20 днів.

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Як знайшли нові рештки

Повторний огляд знадобився через те, що працівники ДСНС довго розчищали завали 6 поверхів будівлі. Тому правоохоронці спочатку не мали доступу до всіх приміщень.

Експерти знайшли нові рештки снаряду, яким росіяни розбомбили адмінустанову.

Було проведено додатковий огляд Харківської обласної державної адміністрації з 1 по 6 поверх. Вилучили речові докази – уламки боєприпаса. Після проведення експертизи буде зрозуміло, що це за снаряд,

– розповів прокурор Максим Детюк.

Тепер у справі призначені десятки експертиз, які серед іншого мають встановити, які збитки нанесені і чи можливо відновити будівлю ХОДА.\

Знайшли нові рештки снаряду, який влучив у ХОДА: відео



Що відомо про обстріл Харківської ОДА

Росія 1 березня близько 08:00 завдала місту ракетного удару, зокрема постраждала Харківська ОДА. Загинули не тільки люди всередині будівлі, а й ті, хто був на вулиці Сумській біля адміністрації.

У перший день рятувальники повідомили про сімох загиблих. Згодом стало відомо, що з-під завалів будівлі ХОДА дістали тіла щонайменше 24 загиблих.

Всередині ХОДА руйнування колосальні. Снаряди окупантів найбільше пошкодили правий бік будівлі, знищили дах і перегородки одразу кількох поверхів.

Внаслідок ворожих обстрілів також загорівся дах будівлі обласного управління внутрішніх справ та житлові будинки. Дивіться моторошні кадри наслідків ракетного удару – за посиланням.

До слова, влада Харкова закликає містян не ходити до Меморіалу Слави 9 травня. Річ у тім, що росіяни можуть готувати провокації у цей "сакральний" для них день.

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