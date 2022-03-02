За даними рятувальників, існує загроза розповсюдження пожежі.

До теми Горить будівля університету Каразіна і поліція: у Харкові окупанти нанесли нищівний авіаудар

Через ракетний обстріл зайнялася будівля Головного управління поліції Харківщини, університет Каразіна та житлові будинки. Додмо, що у будівлі авідділку поліції також розташоване обласне управління СБУ.

Дивіться наслідки обюстрілу будівлі поліції у Харкові / Відео ДСНС



На кадрах видно масштаби руйнування та дах будівлі, охоплений полум'ям. На землю падали уламки покрівлі.

Наразі н місці працюють рятувальники. Кількість постраждалих та руйнувань уточнюється.



Пожежа у Харкові після ракетного удару / Фото ДСНС

Раніше ворог наніс авіаудар по Харківському національному університеті повітряних сил. Руйнувань зазнав і гуртожиток, розташований неподалік. Зараз з-під завалів дістають людей.

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