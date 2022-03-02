По данным спасателей, существует угроза распространения пожара.

К теме Горит здание университета Каразина и полиция: в Харькове оккупанты нанесли ужасный авиаудар

Из-за ракетных обстрелов вспыхнуло здание Главного управления полиции Харьковщины, университет Каразина и жилые дома.

Смотрите последствия обстрела здания полиции в Харькове / Видео ГСЧС

На кадрах видны масштабы разрушения и крыша здания, охваченная пламенем. На землю падали обломки кровли.

Сейчас на месте работают спасатели. Число пострадавших и разрушений уточняется.

Пожар в Харькове после ракетного удара / Фото ГСЧС

Ранее враг нанес авиаудар по Харьковскому национальному университету воздушных сил. Разрушений испытало и общежитие, расположенное неподалеку. Сейчас из-под завалов извлекают людей.

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