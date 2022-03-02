Учебный корпус университета расположен у здания СБУ, которое атаковали российские захватчики. В здании университета разбиты окна, а крыша загорелась.

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Кроме того, загорелось также здание Главного управления полиции Харьковщины. Об этом заявила спикер полиции Елена Бараник.

По данным ГСЧС, горят и жилые дома. Есть угроза распространения огня на другие здания. спасатели сейчас трудятся на месте.

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