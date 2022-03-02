Российская агрессия не утихает в Харьковской области. Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов рассказал, что за минувшие сутки оккупант убил 21 человека.

Важно Ночью состоялась бомбардировка самолетами СУ-25 позиций Чугуева и Харькова, – Синегубов

На Харьковщине бои не утихают

В частности, Харьков постоянно обстреливают из авиации, реактивной артиллерии, стрелкового оружия.

К сожалению, не обошлось без жертв. Известно, что в сутки от оккупанта погиб 21 человек, еще 112 – пострадавших.

Мы держим город, держим область, продолжаем сотрудничество с мэром областного центра, координируем действия с районами и общинами.

– подчеркнул он.

Оперативная информация спасает жизнь. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!