Російська агресія не вщухає на Харківщині. Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що за минулу добу окупант убив 21 людину.

Важливо Вночі відбулось бомбардування літаками СУ-25 позицій Чугуєва та Харкова, – Синєгубов

На Харківщині бої не вщухають

Зокрема, Харків постійно обстрілюють з авіації, реактивної артилерії, стрілецької зброї.

На жаль, не обійшлося й без жертв. Відомо, що за добу від окупанта загинули 21 людина, ще 112 – постраждалих.

Ми тримаємо місто, тримаємо область, продовжуємо співпрацю із мером обласного центру, координуємо дії із районами та громадами,

– підкреслив він.

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