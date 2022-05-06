Корреспондентка 24 канала рассказала, что в результате удара по Харьковской ОГА погиб 31 человек. Тела из-под завалов спасатели доставали больше 20 дней.

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Как нашли новые остатки

Повторный осмотр понадобился из-за того, что работники ГСЧС долго расчищали завалы 6 этажей здания. Поэтому правоохранители сначала не имели доступа ко всем помещениям.

Эксперты нашли новые останки снаряда, которым россияне разбомбили админучреждение.

Был проведен дополнительный осмотр Харьковской облгосадминистрации с 1 по 6 этаж. Изъяли вещественные доказательства – обломки боеприпаса. После проведения экспертизы будет ясно, что это за снаряд,

– рассказал прокурор Максим Детюк.

Теперь по делу назначены десятки экспертиз, которые среди прочего должны установить, какой ущерб нанесен и возможно ли восстановить здание ХОГА.

Корреспондентка 24 канала о новых остатках снаряда, попавшего в ХОГА:



Что известно об обстреле Харьковской ОГА

Россия 1 марта около 08:00 нанесла городу ракетный удар, в том числе пострадала Харьковская ОГА. Погибли не только люди внутри здания, но и находившиеся на улице Сумской возле администрации.

В первый день спасатели сообщили о семи погибших. Впоследствии стало известно, что из-под завалов здания ХОГА извлечены тела по меньшей мере 24 погибших.

Внутри ХОГА разрушения колоссальные. Снаряды оккупантов больше повредили правую сторону здания, уничтожили крышу и перегородки сразу нескольких этажей.

В результате вражеских обстрелов также загорелась крыша здания областного управления внутренних дел и жилые дома. Смотрите жуткие кадры последствий ракетного удара – по ссылке.

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