Росіяни знову обстріляли Харків
Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він наголосив, що попри те, що кількість обстрілів зменшилась, втрачати пильність не можна.
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За добу окупанти завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв,
– зазначив Олег Синєгубов.
Внаслідок обстрілів окупантами, на жаль, загинули 3 людей. Ще 8 мирних мешканців отримали поранення.
Окупанти намагаються йти в наступ
За словами Синєгубова, бої тривають на Ізюмщині. Зокрема, росіяни намагаються проводити наступальні дії у напрямках Барвінкового.
ЗСУ тримають позиції, тому спроби наступу окупантів успіхів не мають.
Наші бійці проводять на сьогодні не одну успішну бойову операцію. Але поки що не про всі можемо говорити,
– додав голова ОДА.
Водночас Синєгубов зауважив, що окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій.
На Харківщині змінили час комендантської години
Голова Харківської ОДА також повідомив, про зміну часу комендантської години. Тепер вона триватиме із 21.00 по 6.00 годину ранку.
Вчора Харків теж потрапив під обстріли: гатили російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вчора не було постраждалих серед цивільного населення.
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