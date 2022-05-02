Росіяни знову обстріляли Харків

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він наголосив, що попри те, що кількість обстрілів зменшилась, втрачати пильність не можна.

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За добу окупанти завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв,
– зазначив Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів окупантами, на жаль, загинули 3 людей. Ще 8 мирних мешканців отримали поранення.

Окупанти намагаються йти в наступ

За словами Синєгубова, бої тривають на Ізюмщині. Зокрема, росіяни намагаються проводити наступальні дії у напрямках Барвінкового.

ЗСУ тримають позиції, тому спроби наступу окупантів успіхів не мають.

Наші бійці проводять на сьогодні не одну успішну бойову операцію. Але поки що не про всі можемо говорити,
– додав голова ОДА.

Водночас Синєгубов зауважив, що окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій.

На Харківщині змінили час комендантської години

Голова Харківської ОДА також повідомив, про зміну часу комендантської години. Тепер вона триватиме із 21.00 по 6.00 годину ранку.

Вчора Харків теж потрапив під обстріли: гатили російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вчора не було постраждалих серед цивільного населення.

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