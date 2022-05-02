Росіяни знову обстріляли Харків

Про це повідомив голова Харківської ОДА Олег Синєгубов. Він наголосив, що попри те, що кількість обстрілів зменшилась, втрачати пильність не можна.

Увага Російська армія обстрілює Салтівку: жителів Харкова просять не виходити з укриттів

За добу окупанти завдали по Харкову 5 артилерійських обстрілів. Постраждали Салтівка, ХТЗ. По області зазнали обстрілів Богодухів, Золочів, Мала Данилівка, Чугуїв,

– зазначив Олег Синєгубов.

Внаслідок обстрілів окупантами, на жаль, загинули 3 людей. Ще 8 мирних мешканців отримали поранення.

Окупанти намагаються йти в наступ

За словами Синєгубова, бої тривають на Ізюмщині. Зокрема, росіяни намагаються проводити наступальні дії у напрямках Барвінкового.

ЗСУ тримають позиції, тому спроби наступу окупантів успіхів не мають.

Наші бійці проводять на сьогодні не одну успішну бойову операцію. Але поки що не про всі можемо говорити,

– додав голова ОДА.

Водночас Синєгубов зауважив, що окупанти деморалізовані та відмовляються йти в бій.

Важливо! Район Північна Салтівка фактично перебуває під постійними обстрілами. Місцеві жителі змушені жити без тепла та води, їжу вони готують на відкритому вогні біля власних під'їздів.

На Харківщині змінили час комендантської години

Голова Харківської ОДА також повідомив, про зміну часу комендантської години. Тепер вона триватиме із 21.00 по 6.00 годину ранку.

Вчора Харків теж потрапив під обстріли: гатили російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Вчора не було постраждалих серед цивільного населення.

Останні новини про ситуацію на Харківщині

До теми – у Харкові просять лишатись в укриттях цілий день: дивіться відео