За добу з 30 квітня по 1 травня росіяни зруйнували понад 30 житлових будівель у селах та селищах Харкова. Найбільше постраждало селище Покотилівка – внаслідок обстрілу крилатою ракетою пошкодили 27 будинків населеного пункту.
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Загалом працівники ДСНС 19 разів приїжджали на виклики – у 15 випадках пожежі були спричинені обстрілами окупантів.
Пожежі від обстрілів сталися у 4 районах Харківщини – у Немишлянському районі Харкова, Ізюмському, Чугуївському та Харківському районах.
Також протягом доби проводились аварійно-рятувальні роботи та розбирання завалів у зруйнованих будівлях Шевченківського району міста Харкова,
– зазначили в ДСНС.
Також харківські піротехніки здійснили 41 виїзд для ліквідації ворожих боєприпасів.
Загалом минулої доби до органів поліції надійшло 1119 звернень від громадян про правопорушення та інші події.
Обстріли Харкова: що відбувається в місті
- З 24 лютого, з початку повномасштабної війни окупанти нещадно обстрілюють Харків та його мирних жителів.
- За даними поліції, внаслідок військових дій на Харківщині станом на 28 загинуло 606 людей. Серед них 26 дітей.
- Окупанти не гребують обстрілювати житлові квартали – обстріл цивільних у Харкові був одним із перших військових злочинів окупантів під час цинічної війни з Україною.
- Зараз росіяни намагаються штурмувати місто та обстрілюють його райони з неба. Найбільше страждає харківська Салтівка – у північній частині району не припиняються ворожі обстріли.
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