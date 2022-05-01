За сутки с 30 апреля по 1 мая россияне разрушили более 30 жилых построек в селах и поселках Харькова. Больше всего пострадал поселок Покотиловка – в результате обстрела крылатой ракетой повредили 27 домов населенного пункта.

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В общей сложности работники ГСЧС 19 раз приезжали на вызовы – в 15 случаях пожар был вызван обстрелами оккупантов.

Пожар от обстрелов произошел в 4 районах Харьковщины – в Немышлянском районе Харькова, Изюмском, Чугуевском и Харьковском районах.

Также в течение суток проводились аварийно-спасательные работы и разборки завалов в разрушенных зданиях Шевченковского района города Харькова,

– отметили в ГСЧС.

Также харьковские пиротехники совершили 41 выезд для ликвидации вражеских боеприпасов.

Всего за минувшие сутки в органы полиции поступило 1119 обращений от граждан о правонарушениях и других событиях.

Обстрелы Харькова: что происходит в городе

С 24 февраля, с начала полномасштабной войны оккупанты беспощадно обстреливают Харьков и его мирных жителей.

По данным полиции, в результате военных действий в Харьковской области по состоянию на 28 погибли 606 человек. В их числе 26 детей.

Оккупанты не гнушаются обстреливать жилые кварталы – обстрел гражданских в Харькове был одним из первых военных преступлений оккупантов во время циничной войны с Украиной.

Сейчас россияне пытаются штурмовать город и обстреливают районы с неба. Больше всего страдает харьковская Салтовка – в северной части района не прекращаются вражеские обстрелы.

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