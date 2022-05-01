Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив: варто не полишати укриттів навіть тоді, коли немає оголошеної повітряної небезпеки. Слідувати цій пораді варто протягом дня.

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За попередню добу Харків обстріляли тричі

За інформацією Синєгубова, за попередню добу Харків обстріляли тричі. Гатили російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали Салтівка, П’ятихатки та район поблизу аеропорту. Загиблих в обласному центрі немає.

На Харківщині є постраждалі від обстрілів

Тим часом на Харківщині є таки постраждалий – в Балаклійському районі. Вже 1 травня вороги обстріли Дергачівську громаду – ще одна людина отримала поранення.

️Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова,

– пояснив голова ОВА.

Проте Синєгубов наголосив: в жодному разі не слід втрачати пильність, Після нетривалих пауз вороги поновлюють обстріли, отож треба бути дуже обережними.

Зверніть увагу! Район Північна Салтівка фактично перебуває під постійними обстрілами. Місцеві жителі змушені жити без тепла та води, їжу вони змушені готувати на відкритому вогні біля власних під'їздів.

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Ситуація в Харкові: коротко про останні новини

Внаслідок інтенсивних обстрілів 30 квітня у Немишлянському районі Харкова виникла потужна пожежа. Вогонь бачили з різних районів міста.

Також через обстріли виникли і пожежі у помешканнях місцевих мешканців.

Кілька днів тому українські військові вибили окупантів з села Руська Лозова. Воно є стратегічно важливим, оскільки саме з нього вороги обстрілювали обласний центр.

Тим часом у селищі Вільча на Харківщині – критична гуманітарна ситуація. Тут немає ліків, води та не виплачують пенсії. Населений пункт просто відірваний від світу річкою Сіверський Донець, адже на ній підірвані мости та дамба.

Окупанти проводять терор місцевого населення, повідомила омбудсменка Людмила Денісова, вони шукають учасників АТО, правоохоронців та навіть мисливців.

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