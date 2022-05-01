Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов зазначив: варто не полишати укриттів навіть тоді, коли немає оголошеної повітряної небезпеки. Слідувати цій пораді варто протягом дня.
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За попередню добу Харків обстріляли тричі
За інформацією Синєгубова, за попередню добу Харків обстріляли тричі. Гатили російські війська з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Найбільше постраждали Салтівка, П’ятихатки та район поблизу аеропорту. Загиблих в обласному центрі немає.
На Харківщині є постраждалі від обстрілів
Тим часом на Харківщині є таки постраждалий – в Балаклійському районі. Вже 1 травня вороги обстріли Дергачівську громаду – ще одна людина отримала поранення.
️Ворог зменшив інтенсивність обстрілів, це заслуга ЗСУ, які звільняють населені пункти Харківщини від окупації. В тому числі і ті, звідки росіяни обстрілювали житлові квартали Харкова,
– пояснив голова ОВА.
Проте Синєгубов наголосив: в жодному разі не слід втрачати пильність, Після нетривалих пауз вороги поновлюють обстріли, отож треба бути дуже обережними.
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Ситуація в Харкові: коротко про останні новини
- Внаслідок інтенсивних обстрілів 30 квітня у Немишлянському районі Харкова виникла потужна пожежа. Вогонь бачили з різних районів міста.
- Також через обстріли виникли і пожежі у помешканнях місцевих мешканців.
- Кілька днів тому українські військові вибили окупантів з села Руська Лозова. Воно є стратегічно важливим, оскільки саме з нього вороги обстрілювали обласний центр.
- Тим часом у селищі Вільча на Харківщині – критична гуманітарна ситуація. Тут немає ліків, води та не виплачують пенсії. Населений пункт просто відірваний від світу річкою Сіверський Донець, адже на ній підірвані мости та дамба.
- Окупанти проводять терор місцевого населення, повідомила омбудсменка Людмила Денісова, вони шукають учасників АТО, правоохоронців та навіть мисливців.
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