Про це розповіла кореспондентка 24 каналу Анна Черненко з Харкова.

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Журналістка розповіла, що в області щодня продовжуються обстріли. Зокрема, протягом минулої доби, 30 квітня, було 15 обстрілів, один з них стався у Немишлянському районі Харкова.

Внаслідок обстрілів виникла велика пожежа на 6 тисяч квадратних метрів. Люди не постраждали, але горіли виробництва та склади з мастилом. Картина наслідків страшна, а пожежу бачили з різних районів міста, бо було дуже димно,

– заявила кореспондентка.

Пожежа була настільки масштабною та складною, що гасили її близько 12 годин.

Очевидець, який працює охоронцем на одному з виробництв, розповів, що обстріл почався вночі, на територію прилетіло щонайменше 3 ракети. "Все наше підприємство "накрили” повністю", – додав він.

Також обстріли пошкодили багато житла та інфраструктури в селах Уди та Калинове. А зранку обстріляли Дергачі, там поранило людину. Днями в цьому районі затримали місцевого священника за підозрою у виправдовуванні воєнних дій росіян.

Дивіться відео наслідків ракетного обстрілу у Харкові:



Окрім того, журналістка розповіла, що 1 травня Департамент цивільного захисту попросив мешканців північних і східних районах Харкова лишатися в укриттях протягом всього дня через загрозу обстрілів.

Кореспондентка наголосила, що зменшення кількості обстрілів у Харкові пов'язують зі звільненням населених пунктів від окупантів. "Наші захисники просуваються вперед та продовжують звільняти території", – додала вона.

Протягом останніх днів ЗСУ звільнили:

Руську Лозову,

Верхню Роганку,

Слобідське,

Прилесне.

До слова, вночі 30 квітня росіяни обстріляли й лікарню, у результаті чого частково зруйновані бетонні конструкції та віконні рами технічного поверху медзакладу. Також сталася пожежа на 5 поверсі, яку рятувальники оперативно ліквідували.

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