Окупанти тричі обстріляли Харків з артилерії

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що протягом 29-го квітня росіяни тричі обстріляли Харків з артилерії. За його словами, кількість таких обстрілів зменшилася завдяки ЗСУ.

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За минулу добу російські окупаційні війська здійснили по Харкову лише 3 артилерійські обстріли. Це завдяки нашим Збройним Силам, які мають бойові успіхи, військові операції тривають,

– заявив Синєгубов.

Унаслідок обстрілів поранена людина

Очільник Харківської ОВА повідомив, що росіяни продовжили обстріли Харкова вночі. Під вогнем ворога опинилися крайні східні житлові райони Салтівка та Північна Салтівка.

Унаслідок ворожих ударів, на жаль, одна людина, отримала поранення.

Ізюм залишається гарячою точкою

Синєгубов повідомив, що місто Ізюм залишається гарячою точкою в Харківській області. За інформацією глави Харківської ОВА, росіяни робили спробу вести наступ у напрямку населених пунктів Сулигівка і Довгеньке.

Повідомляється, що війська агресора не мали успіху, оскільки ЗСУ тримають оборону та завдають значних втрат ворогу.

Ситуація у Харкові: коротко

Російські військові безперервно обстрілюють Харків, завдаючи удару по цивільних. У ніч на 30 квітня місце повідомляли про звуки вибухів.

Українським захисникам та захисницям вдалося звільнити село Руська Лозова. Це – стратегічно важливий населений пункт, з якого окупанти гатили по Харкову.

Повідомлялося, що ця перемога ЗСУ убезпечить харків'ян від подальших обстрілів російської артилерії з північної сторони Харкова.

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