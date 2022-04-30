Моторошні кадри наслідків "братньої любові" росіян оприлюднили у Міністерстві оборони України.

Важливо Внаслідок бомбардування росіянами Яковлівки не вцілів жоден з будинків селища

На місці села зруйновані будинки, згарища, біль та злість за скоєне окупантами. Однак, як зауважили в оборонному відомстві, селяни не втрачають оптимізму, попри шокуючі масштаби руйнувань.

Кажуть, все відновлять. І ніяк інакше. Відбудуємо, переможемо,

– наголосили у Міноборони.

Наслідки авіаудару по Харківщині: дивіться відео

Бомбардування Яковлівки: що відомо

Загарбники у ніч на 3 березня здійснили авіаналіт на селище Яковлівка, що на Харківщині. У селищі проживали майже 600 людей. Внаслідок бомбардування ворожою авіацією Яковлівки у селищі не вцілів жоден з будинків. З 45 осель:

21 домівка була зруйнована вщент,

ще 24 – пошкоджені.

За інформацією слідчих поліції, загинули четверо людей, серед них – один прикордонник. Крім того, 14 цивільних отримали поранення.

Яка ситуація на Харківщині

Російські окупанти безперервно обстрілюють Харківщину. Збройні сили Росії гатили по області протягом всього дня 28 квітня. Крім того, у населених пунктах, які перебувають в окупації, склалась надзвичайна гуманітарна ситуація.

Так, у селищі Вільча Вовчанського району, що на Харківщині, проживає близько 2 тисяч людей, в тому числі внутрішньо переміщених осіб. Вовчанський район, де розташоване селище, відрізаний від України по річці Сіверський Донець, адже там підірвані мости та дамба на Печенізькому водосховищі.