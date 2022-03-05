Російські терористи не знають меж у своєму цинізмі. Днями вони завали потужного удару по селищу Яковлівка, що у Харківській області.

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В Яковлівці не вцілів жоден будинок

Внаслідок бомбардування ворожою авіацією Яковлівки у селищі не вцілів жоден з будинків. З 45 осель:

21 домівка була зруйнована вщент,

ще 24 – пошкоджені.

За інформацією слідчих поліції, загинули четверо людей, серед них – один прикордонник. Крім того, 14 цивільних отримали поранення.

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про порушення законів та звичаїв війни.

Нагадаємо, росіяни здійснили авіаналіт на Яковлівку, яка розташована на відстані 30 кілометрів від Харкова, у ніч на 3 березня. У селищі проживали майже 600 людей.

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