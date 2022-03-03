Про це повідомив Веніамін Сітов, голова Мереф'янської громади. Він розповів про результат авіанальоту на Яковлівку, у якій проживає 600 осіб.

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Село – практично знищене

Вночі був авіаналіт, приблизно о 23:30, село Яковлівка практично зруйноване,

– зазначив Сітов.

Вночі довелось евакуювати 11 осіб. Через авіаудар 11 людей отримали поранення. На жаль, двоє осіб – загинули. Ще двоє місцевих мешканців перебувають під завалами.

Зазначимо, що у ніч із 2 на 3 березня окупанти обстріляли місто Ізюм, що на Харківщині. Найбільше постраждав центр міста. Жертвами воєнного злочину стали щонайменше 8 осіб.

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