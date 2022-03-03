Об этом сообщил Вениамин Ситов, председатель Мерефянской общины. Он рассказал о результате авианалета на Яковлевку, в которой проживает 600 человек.

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Село – практически уничтожено

Ночью был авианалет, примерно в 23:30, село Яковлевка практически разрушено,

– отметил Ситов.

Ночью пришлось эвакуировать 11 человек. Из-за авиаудара 11 человек получили ранения. К сожалению, два человека – погибли. Еще двое местных жителей находятся под завалами.

Отметим, что в ночь со 2 на 3 марта оккупанты обстреляли город Изюм на Харьковщине. Больше всего пострадал центр города. Жертвами военного преступления стали по меньшей мере 8 человек.

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