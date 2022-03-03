По информации местных жителей, снаряд попал в часть населенного пункта, где расположена школа. В сети появилось видео последствий.

Обратите внимание Бомбардировка Изюма: появилось видео последствий

Центр города разбит

На кадрах можно увидеть, что существуют значительные разрушения парка. В помещении исполкома вылетели окна.

Центр города. Парк разбит,

– говорится на видео.

Житель города показал на видео и прилет авиаудара. На кадрах видна большая яма, которую создал снаряд, радиусом примерно 3 метра.

На видео присутствует ненормативная лексика.

Последствия обстрелов в Изюме: смотрите видео

О новой атаке на город сообщил заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин. Он рассказал, что известно о как минимум 8 погибших.

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