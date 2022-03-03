По информации местных жителей, снаряд попал в часть населенного пункта, где расположена школа. В сети появилось видео последствий.
Обратите внимание Бомбардировка Изюма: появилось видео последствий
Центр города разбит
На кадрах можно увидеть, что существуют значительные разрушения парка. В помещении исполкома вылетели окна.
Центр города. Парк разбит,
– говорится на видео.
Житель города показал на видео и прилет авиаудара. На кадрах видна большая яма, которую создал снаряд, радиусом примерно 3 метра.
На видео присутствует ненормативная лексика.
Последствия обстрелов в Изюме: смотрите видео
О новой атаке на город сообщил заместитель мэра Изюма Харьковской области Владимир Мацокин. Он рассказал, что известно о как минимум 8 погибших.
Оперативная информация спасает жизни. Читайте наш телеграм, там мы сейчас самые быстрые. Круглосуточно!