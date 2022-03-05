Российские террористы не знают границ в своем цинизме. На днях они завали мощный удар по поселку Яковлевка, что в Харьковской области.

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В Яковлевке не уцелел ни один дом

В результате бомбардировки вражеской авиацией Яковлевки в поселке не уцелел ни один из домов. Из 45 жилищ:

21 дом был разрушен до основания,

еще 24 повреждены.

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них – один пограничник. Кроме того, 14 гражданских получили ранения.

Полицейские открыли уголовное производство по статье о нарушении законов и обычаев войны.

Напомним, россияне совершили авианалет на Яковлевку, которая расположена на расстоянии 30 километров от Харькова, в ночь на 3 марта. В поселке проживали почти 600 человек.

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