Жуткие кадры последствий "братской любви" россиян обнародовали в Министерстве обороны Украины.

Важно В результате бомбардировки россиянами Яковлевки не уцелел ни один из домов поселка

На месте села разрушенные дома, пепелища, боль и злость за совершенное оккупантами. Однако, как отметили в оборонном ведомстве, жители села не теряют оптимизм, несмотря на шокирующие масштабы разрушений.

Говорят, все восстановят. И никак по-другому. Отстроим, победим,

– отметили в Минобороны.

Последствия авиаудара по Харьковской области: смотрите видео

Бомбардировка Яковлевки: что известно

Захватчики в ночь на 3 марта совершили авианалет на поселок Яковлевка Харьковской области. В поселке проживали почти 600 человек. В результате бомбардировки вражеской авиацией Яковлевки в поселке не уцелел ни один из домов. Из 45 домов:

21 дом был разрушен дотла,

еще 24 – повреждены.

По информации следователей полиции, погибли четыре человека, среди них – один пограничник. Кроме того, 14 гражданских получили ранения.

Какова ситуация в Харьковской области

Российские оккупанты непрерывно обстреливают Харьковскую область. Вооруженные силы России били по области в течение всего дня 28 апреля. Кроме того, в населенных пунктах, находящихся в оккупации, сложилась чрезвычайная гуманитарная ситуация.

Так, в поселке Вильча Волчанского района Харьковской области проживает около 2 тысяч человек, в том числе внутренне перемещенных лиц. Волчанский район, где расположен поселок, отрезан от Украины по реке Северский Донец, ведь там взорваны мосты и дамба на Печенежском водохранилище.