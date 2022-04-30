Окрім того, упродовж останніх годин у мережі опублікували інформацію про звуки вибухів біля Миколаєва, Херсона та Запоріжжя. Офіційного підтвердження або спростування цієї інформації наразі немає.

Зауважте ЗСУ вибили окупантів із села Руська Лозова: саме з нього гатили по Харкову

У випадку ракетних ударів місце інциденту за жодних обставин не можна фотографувати або знімати на відео.

Важливо! Звуки вибухів, які почули на території Харківщині, можуть бути результатом роботи української ППО.

Якою була ситуація на Харківщині 29 квітня

Українським захисникам та захисницям вдалося звільнити село Руська Лозова. Це – стратегічно важливий населений пункт. Саме звідти російські окупанти гатили по Харкову. Мовиться про цивільну інфраструктуру та житлові масиви міста. Станом на 29 квітня Руська Лозова – повністю під контролем українських військових.

Завдяки цій перемозі харків'ян убезпечені від подальших обстрілів російської артилерії з північної сторони Харкова.

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