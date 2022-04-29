Заступниця міністра оборони Маляр в ефірі національного телемарафону наголосила, що на Сході та Півдні ситуація змінюється дуже динамічно. Хоча російські загарбники й активізувалися, герої ЗСУ потужно чинять опір, повідомляє 24 канал.
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Українським захисникам та захисницям вдається повертати під контроль частину населених пунктів. Зокрема, на Слобожанському напрямку.
Окрім того, за словами Маляр, наразі вже вдалося більш-менш збагнути ситуацію у Придністровському регіону Молдови. Там Росія продовжує провокації. Країна-окупантка розгорнула інформаційну кампанію. Росія хоче ввести в оману місцевих жителів, що начебто Україна збирається вчиняти певні провокації та обстрілювати ці території.
Маляр звернулася до українців, аби вони публічно не підтримували такі ідеї.
Тому що у нас з'являються зараз у гарячих головах ідеї про те, що можна зробити і які військові дії провести на території іншої держави. Україна не заходить на території інших держав. Україна виключно веде оборону власної території,
– наголосила заступниця міністра оборони.
Заява ОП
- Михайло Подоляк – радник глави Офісу Президента – заявив, що в Україні військове керівництво добре розуміє, які є ризики з боку невизнаного Придністров'я.
- За словами Подоляка, ці території завжди розглядали як певний плацдарм. Звідти можуть бути певні ризики для двох областей України. Мовиться про Одеську та Вінницьку.
- Подоляк запевнив, що там все продумано. Зокрема, мовиться про оборону та розвідувальні дані.
- Радник глави ОП також зауважив: якщо невизнане Придністров'я втягнуть у війну з Україною, його територію чекатиме ізоляція та знищення.
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